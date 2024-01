LES SOULIERS ROUGES SALLE PLEYEL Paris, 10 février 2024, Paris.

Le spectacle de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker Les Souliers Rouges inspiré du conte de Hans Andersen sera de retour le 9, 10 & 11 Février 2024 à Paris – Salle Pleyel et en tournée dans toute la FranceUne féerie musicale pour toute la famille Mise en scène de Jérémie LippmannChorégraphie de Tamara FernandoL’histoireL’histoire débute comme un conte de fées, celui d’Andersen, Les Souliers Rouges.Des chaussons magiques et maudits qui permettent à Isabelle de devenir une étoile si elle renonce à l’amour.

Tarif : 45.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75