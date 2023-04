LES SOULIERS ROUGES Salle Pleyel, 9 février 2024, Paris.

Isabelle, une jeune fille au cœur pur, monte à Paris pour tenter d’accomplir son rêve : devenir danseuse à l’Opéra.

Une nuit d’insomnie, Victor, le chorégraphe de l’Opéra, décide de se lancer dans un projet insensé : monter le ballet maudit « Les Souliers Rouges ».

La légende dit que le diable hante depuis toujours les couloirs de l’Opéra et qu’il y aurait caché́ une paire de ballerines rouges.

Ces chaussons magiques portent en eux un piège :

« Celle qui les chaussera connaitra la renommée mais devra renoncer à l’amour, sinon la malédiction sera terrible. »

Victor cherche sans relâche son héroïne et comme dans Cendrillon, les ballerines choisissent leur Étoile, la ravissante Isabelle…

Le ballet connaît la gloire.

Pourtant, Victor sait que le diable ne le laissera pas vivre le succès aussi facilement.

Ben, un jeune et beau journaliste, tombe amoureux d’Isabelle et la met, malgré́ lui, à l’épreuve…

Elle devra choisir entre l’amour et la danse… sans quoi la malédiction s’abattra sur elle et sur Victor.

