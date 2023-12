FAKEAR SALLE PLEYEL Paris, 2 février 2024, Paris.

Après un retour remarqué par les médias et le public, une tournée française au printemps 2023 quasiment sold out, un passage au Trianon, et une tournée européenne (qui l’emmènera notamment en Angleterre, Allemagne, Suède ou Espagne), Fakear reviendra à Paris en 2024 ! Il sera à la salle Pleyel pour continuer de fêter la sortie de Talisman , son dernier album, et vous jouer son tout nouveau live.

Tarif : 25.20 – 50.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 19:30

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris Paris