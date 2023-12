CAMILLE LELLOUCHE SALLE PLEYEL Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Fort de son succès en 2021 avec un single de platine et une Victoire de la Musique, Camille Lellouche dévoile son premier album tant attendu « A ». Un album qui oscille entre chanson française dans sa tradition la plus classique et pop urbaine.En 2022, Camille Lellouche continue son ascension avec une réédition de son album, incluant 8 titres inédits, dont « Mais je t’aime » avec Grand Corps Malade et « O H N A » avec Tayc.Chez elle, la musique a toujours été à la fois une passion, une quête, un exutoire, une nécessité, une thérapie. Aussi obstinée que travailleuse, elle n’a pas ménagé sa peine pour se retrouver là. 2023 est sans aucun doute son année : Camille Lellouche a donné rendez-vous à son public en live, avec sa tournée le « A Tour ». Après non pas un, mais trois concerts COMPLETS à l’Olympia en février 2023, Camille Lellouche vous donne de nouveau rendez-vous en live les 19 et 20 janvier 2024 à la salle Pleyel à Paris. Ne manquez pas ces dates parisiennes supplémentaires du « A Tour ».

Tarif : 28.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris Paris