FISH LEONG SALLE PLEYEL Paris, 18 janvier 2024, Paris.

« La reine bien-aimée des chansons d’amour, Fish Leong, se produira pour son concert Theory of Love à Paris le 18 janvier 2024. C’est la première fois qu’elle se produit à Paris avec sa musique et sa voix qui font vibrer l’âme. Préparez-vous à une nuit inoubliable de grande musique. Fish Leong est réputée pour son talent musical unique, son chant sincère et ses paroles émouvantes. Depuis ses débuts dans l’industrie musicale, ses chansons ont accompagné d’innombrables personnes dans différents moments de leur vie, devenant des souvenirs précieux pour beaucoup. Lors de ce concert, qui se tiendra à la Salle Pleyel à Paris, Fish Leong interprétera une série de chansons classiques, guidant le public à travers ces mélodies inoubliables. »

Tarif : 132.00 – 374.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75