LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ET LE HOBBIT SALLE PLEYEL Paris

Les hobbits arrivent ! L'univers musical des films de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, sera interprété par un orchestre symphonique, accompagné d'un chœur et de talentueux solistes. Faites l'expérience live de la musique oscarisée de Howard Shore et de la bande originale de la série Amazon Les Anneaux de Pouvoir. Durant deux heures, vous pourrez découvrir et redécouvrir, la bande son légendaire : les ambiances inquiétantes du Mordor, en passant par l'épouvantable attaque des cavaliers noirs, jusqu'aux douces mélodies elfiques

Tarif : 45.50 – 95.00 euros.

Début : 2024-01-05 à 20:00
Réservez votre billet ici
SALLE PLEYEL
252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE
75008 Paris

