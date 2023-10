ONEUS SALLE PLEYEL Paris, 12 novembre 2023, Paris.

ONEUS SALLE PLEYEL a lieu à la date du 2023-11-12 à 20:00:00.

Tarif : 51 à 144.5 euros.

ONEUS, les étoiles montantes de la K-pop, ont connu un succès remarquable avec des tubes comme Valkyrie et LIT , captivant le public du monde entier avec leurs performances dynamiques et leur musique qui défie les genres. Issus de RBW Entertainment, ils ont donné des concerts à guichets fermés, ont été acclamés pour leurs chorégraphies et se sont constitué une base internationale de fans dévoués. Aujourd’hui, ils s’apprêtent à éblouir l’Europe avec leur tournée La Dolce Vita en 2023, apportant leur énergie contagieuse et une liste variée de tubes aux fans dans les villes emblématiques du continent. Cette tournée promet une expérience inoubliable et réaffirme l’engagement de OneUS à partager sa magie musicale avec le monde entier.

Réservez votre billet ici

Ligne 2 – station Ternes et Lignes 1 et 6 – station Charles de Gaulle Etoile

Lignes 43 et 93 – Arrêt Hoche Saint-Honoré. Lignes 30 et 31 – arrêt Place des Ternes

SALLE PLEYEL

252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE Paris 75008

