Kliska : festival photo nature et montagne du Pays Basque : exposition, conférences, ateliers, forum Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry, 5 novembre 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Expositions photos de divers artistes.

Pour les enfants : de 10 h à 11 h 30 : « Les petites bêtes du sol » avec le CPIE Pays Basque.

De 14 h à 15 h 30 : « Les rapaces du Pays Basque » avec le CPIE Pays Basque

De 10 h à 11 h : Table ronde avec Florence Douyrou, photographe.

De 14 h à 15 h – Dans le village : Balade nature avec les naturalistes du CPIE Pays Basque et les photographes exposants.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Salle Plaza Xoko

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Photo exhibitions by various artists.

For children: 10 a.m. to 11:30 a.m.: « Les petites bêtes du sol » with CPIE Pays Basque.

2 pm to 3:30 pm: « Birds of prey in the Basque Country » with CPIE Pays Basque

10 a.m. to 11 a.m.: Round-table discussion with Florence Douyrou, photographer.

2 pm to 3 pm – In the village: Nature walks with CPIE Pays Basque naturalists and exhibiting photographers

Exposiciones fotográficas de varios artistas.

Para los niños: de 10.00 a 11.30 h: « Les petites bêtes du sol » con el CPIE Pays Basque.

De 14.00 a 15.30 h: « Las rapaces en el País Vasco » con el CPIE Pays Basque

De 10.00 a 11.00 h: Mesa redonda con Florence Douyrou, fotógrafa.

14.00 a 15.00 h – En el pueblo: Paseo por la naturaleza con naturalistas del CPIE Pays Basque y fotógrafos expositores

Fotoausstellungen verschiedener Künstler.

Für Kinder: Von 10.00 bis 11.30 Uhr: « Die kleinen Bodentiere » mit dem CPIE Baskenland.

Von 14:00 bis 15:30 Uhr: « Die Raubvögel des Baskenlandes » mit dem CPIE Baskenland

Von 10:00 bis 11:00 Uhr: Runder Tisch mit der Fotografin Florence Douyrou.

Von 14 bis 15 Uhr – Im Dorf: Naturwanderung mit den Naturwissenschaftlern des CPIE Baskenland und den ausstellenden Fotografen

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Pays Basque