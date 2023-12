Spectacle de noël Salle Plantay Anneyron, 18 décembre 2023, Anneyron.

Anneyron Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18

fin : 2023-12-18

L’union des commerçant vous propose ce spectacle de noël avec le clown Matéo accompagné de vin* chaud et de chocolat chaud. Stand de maquillage et de photo de noël. Crêpes, gaufres…

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé..

L’union des commerçant vous propose ce spectacle de noël avec le clown Matéo accompagné de vin* chaud et de chocolat chaud. Stand de maquillage et de photo de noël. Crêpes, gaufres…

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

.

Salle Plantay

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche