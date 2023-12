Rencontre avec le distillateur Salle Plantay Anneyron, 4 décembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

A l’occasion du marché de noël d’Anneyron, vous aurez le plaisir de rencontrer le distillateur Corentin Rignol pour des explications sur son tout nouveau projet et ses produits*.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé..

Salle Plantay

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the Anneyron Christmas market, you’ll have the pleasure of meeting distiller Corentin Rignol for explanations about his brand new project and products*.

* Alcohol abuse is dangerous for your health.

En el mercado navideño de Anneyron, tendrá el placer de conocer al destilador Corentin Rignol para saber más sobre su último proyecto y sus productos*.

* El abuso del alcohol es peligroso para la salud.

Anlässlich des Weihnachtsmarkts in Anneyron haben Sie das Vergnügen, den Destillateur Corentin Rignol zu treffen, um sich über sein neuestes Projekt und seine Produkte* informieren zu lassen.

* Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche