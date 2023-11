loto Salle Plantay Anneyron, 19 novembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Nombreux lots à gagner, dont deux bons d’achats d’une valeur globale de 500€ ou encore une trottinette électrique enfant!.

2023-11-19 13:30:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle Plantay

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lots of prizes to be won, including two vouchers worth a total of 500? and a child’s electric scooter!

Hay muchos premios para ganar, entre ellos dos vales por un valor total de 500 euros y un patinete eléctrico para niños

Es gibt viele Preise zu gewinnen, darunter zwei Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro oder einen Elektroroller für Kinder!

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche