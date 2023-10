Kermess sur le thème de la courge Salle Plantay Anneyron, 27 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Venez passer une belle après midi festive avec des jeux pour tous les enfants sur le thème de la Courge! Jeux gonflables et nombreuses activités pour les enfants. Film à 17h30 pour toute la famille. Coin restauration et rafraîchissement..

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 20:00:00. EUR.

Salle Plantay

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and spend a festive afternoon with pumpkin-themed games for all the kids! Inflatable games and lots of activities for children. Movie at 5:30pm for the whole family. Snacks and refreshments.

Ven a disfrutar de una tarde festiva con juegos de calabazas para todos los niños Juegos hinchables y muchas actividades para los niños. Película a las 17.30 h para toda la familia. Aperitivos y refrescos.

Verbringen Sie einen schönen, festlichen Nachmittag mit Spielen für alle Kinder zum Thema Kürbis! Aufblasbare Spiele und zahlreiche Aktivitäten für Kinder. Film um 17:30 Uhr für die ganze Familie. Snacks und Erfrischungen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche