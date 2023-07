Atelier d’éveil musical Salle plancher Lévignac-de-Guyenne, 28 juillet 2023, Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Enseignante en éducation musicale dans le secondaire, formée à l’éveil musical 0-6 ans et en certification Montessori pour l’éveil musical, j’ai ouvert en septembre mon école d’éveil musical et chant choral pour les enfants de 0 à 14 ans à Lévignac-de-Guyenne.

Je vous propose des ateliers pour les enfants de 0 à 6 ans sur des thématiques différentes..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 11:00:00. EUR.

Salle plancher

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As a secondary school music teacher, with training in early music education for 0-6 year olds and Montessori certification for early music education, I opened my early music education and choral singing school for 0-14 year olds in Lévignac-de-Guyenne in September.

I offer workshops for children aged 0 to 6 on different themes.

Como profesora de música de secundaria, con formación en educación musical temprana para niños de 0 a 6 años y certificación Montessori para educación musical temprana, abrí en septiembre mi escuela de educación musical temprana y canto coral para niños de 0 a 14 años en Lévignac-de-Guyenne.

Ofrezco talleres para niños de 0 a 6 años sobre diferentes temas.

Als Lehrerin für Musikerziehung in der Sekundarstufe, ausgebildet in musikalischer Früherziehung 0-6 Jahre und mit Montessori-Zertifizierung für musikalische Früherziehung, habe ich im September meine Schule für musikalische Früherziehung und Chorgesang für Kinder von 0 bis 14 Jahren in Lévignac-de-Guyenne eröffnet.

Ich biete Ihnen Workshops für Kinder von 0 bis 6 Jahren zu verschiedenen Themen an.

