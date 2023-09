Ma retraite, j’en profite ! (MRJP) Salle Pierre Terrier – Rue de Charette Terminiers, 9 novembre 2023, Terminiers.

Ma retraite, j’en profite ! (MRJP) Jeudi 9 novembre, 14h00 Salle Pierre Terrier – Rue de Charette

Au programme :

• 14h30 : Le spectacle en chansons « Une Nouvelle Saison » jouée par la Compagnie Vol de Nuit.

Sur fond d’enquête policière menée par deux inspecteurs genre « pieds nickelés », quatre jeunes retraités font vivre musicalement un lieu associatif où se croisent au rythme des saisons de multiples personnages. « Aux Potes Âgés », on rit, on cause, on chante surtout et on explore les pistes d’une retraite heureuse.

Durée : 1h25

• Des espaces d’informations sur les ressources du territoire (loisirs, détente, culture, activités physiques, numérique, éducation à la santé, etc.)

L’après-midi se clôturera par un pot de convivialité*

Cette action est organisée par l’ASEPT Centre-Val de Loire et la MDA de l’Eure-et-Loir en partenariat avec la CARSAT, la MSA, l’Action Sociale Agirc-Arrco, la commune de Terminiers et avec le financement de La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de l’Eure-et-Loir.

*sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

Salle Pierre Terrier – Rue de Charette 28140 TERMINIERS Terminiers 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

