Soirée cabaret : Mouettes et Chansons Salle Pierre Quivaux Chanteau, samedi 27 janvier 2024.

Soirée cabaret : Mouettes et Chansons Spectacle à la fois théâtral et musical, sensible, avide de vie et… espiègle ! Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Salle Pierre Quivaux Pour adultes – tarif : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Porté par Magali Berruet, Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-Gilet, ce spectacle – à la fois théâtral et musical – leur ressemble : sensible, avide de vie et… espiègle !

Ainsi ces « Mouettes & Chansons » ont désiré partager leurs goûts en matière de chansons, à leur façon, un peu gouailleuse et grandement mélodieuse, tout en donnant quelques coups de bec à leur manière, singulière et insolite voire iconoclaste, à une figure bleue un peu trop tutélaire…

Ainsi et c’est là l’essentiel, elles chantent donc, elles se retrouvent, s’amusent et nous enchantent.

Le conte se livre en chansons de Marie Dubas à Boris Vian, de Serge Gainsbourg à Michèle Bernard, de Jean Guidoni à Anne Sylvestre…

Où il est question de trois mouettes qui aiment à rire, mais aussi à aimer,

Où il y a l’ombre d’un Duc bleu avec une barbe non moins bleue,

Où les clés ouvrent les portes et les portées,

La soirée s’envole au gré des refrains à tue-tête et doux murmures, entre dérision et volupté, dans une connivence joyeuse, un appétit de jouer et de chanter ensemble par ce trio fraternel.

Avec une superbe mise en scène de Christian Sterne qui dynamise le tout. Décidément les fous de bassan ! sont de drôles d’oiseaux !

Salle Pierre Quivaux 1 Route d’Orléans, 45400 Chanteau Chanteau 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « accachanteau@gmail.com »}]

ACCA Fous de bassan

ACCA – Les fous de bassan