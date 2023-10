Les carottes sont crues ! Salle Pierre Quivaux Chanteau Catégories d’Évènement: Chanteau

Loiret Les carottes sont crues ! Salle Pierre Quivaux Chanteau, 19 novembre 2023, Chanteau. Les carottes sont crues ! Dimanche 19 novembre, 15h30 Salle Pierre Quivaux 5€ Découvrez tous les secrets des légumes « Bienvenue au marché, nos légumes vont vous épater. Nos légumes sont particuliers. Ecoutez ! Approchez bonnes gens ! Nos légumes, s’il vous plaît, cachent bien des secrets ! »

Vous découvrirez que la carotte n’a pas toujours été de couleur orange. Vous saurez comment la pomme de terre devint célèbre partout. Vous frissonnerez devant l’énorme navet qui sort des entrailles de la terre. Vous ne regarderez plus les pépins de citrouille comme avant… Car avant d’aller faire la fête dans vos assiettes, tous ces légumes vous livreront leurs secrets… Salle Pierre Quivaux CHANTEAU, Route d’Orléans Chanteau 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00 conte théâtre Allo Maman Bobo Détails Catégories d’Évènement: Chanteau, Loiret Autres Lieu Salle Pierre Quivaux Adresse CHANTEAU, Route d'Orléans Ville Chanteau Departement Loiret Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Salle Pierre Quivaux Chanteau latitude longitude 47.952959;1.9221

Salle Pierre Quivaux Chanteau Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chanteau/