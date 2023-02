Découverte coaching approche québécoise en 2 heures ce WE 4 et 5 février Salle Pierre Quivaux Chanteau Catégories d’Évènement: Chanteau

Découverte coaching approche québécoise en 2 heures ce WE 4 et 5 février Salle Pierre Quivaux, 4 février 2023, Chanteau.

Entrée et sortie libre sur réservation au choix des horaires via le lien ci-dessous ou dans l’affiche.

Avez-vous 2 heures à investir ce we pour savoir comment réaliser les projets qui vous tiennent à coeur ?

Le coaching, en France, pourrait sembler réservé aux managers des grandes sociétés.

C’est faux. Nous avons tous des projets, des désirs, des rêves mêmes qui restent à l’état d’idée ou de souhait et qui se transforment en regrets au bout du chemin.

Chacun possède en lui les capacités et les ressources de mener sa vie comme il le souhaite. Pour cela, il est important de comprendre la notion de causes et d’effets. Êtes-vous une cause ou un effet?

Créez-vous votre vie ou la subissez-vous? Le coaching vous permet d’améliorer votre bien-être, retrouver votre confiance, entreprendre et réaliser un rêve, améliorer l’estime de vous, installer de nouvelles croyances aidantes, développer vos ressources, trouver un nouveau souffle positif, augmenter votre confiance et votre estime, vivre en harmonie avec vos vraies valeurs, vous fixer de nouveaux objectifs, retrouver une vie en accord avec votre identité profonde, prendre de bonnes décisions, passer à l’action… Votre coach vous aide tout d’abord à préciser vos objectifs. Il vous guide ensuite pour trouver en vous les ressources pour les atteindre. Le coach est donc un facilitant, un accélérateur et un catalyseur. Il vous permet de libérer vos forces intérieures dans la pleine réalisation de votre épanouissement. Il est votre partenaire. Par son écoute, son analyse et la mise en œuvre de techniques bien particulières (souvent issues de plusieurs courants qu’il estime les plus appropriés à votre situation du moment présent). Il vous permet de rester centré sur vos objectifs. Le coach vous accompagne tout-au-long du processus qui vous mène à la réalisation des objectifs que vous avez vous-même définis. Un coach ne joue pas le rôle de conseiller et ne vous apporte pas de solutions toutes faites. Il ne fait pas non plus le travail à votre place. Par la mise en œuvre de techniques de communication, par son écoute, son approche orientée vers les solutions, par des questions, il vous aide à vous ouvrir les yeux sur vous-mêmes afin que vous libériez votre propre force de changement, et que vous deveniez vous-mêmes l’architecte de votre évolution, le « patron » de votre vie. Lorsque c’est vous qui fixez les règles du jeu, vous êtes sûr de gagner !

Le coaching, contrairement à la psychothérapie, est donc résolument tourné vers l’avenir. Le coaching ne vous cantonne pas dans votre problème, il vous amène à la solution. Au-delà du changement spécifique que vous cherchez en rencontrant un coach de vie, vous verrez très vite que les techniques mises en œuvre vous serviront dans de nombreux autres contextes de votre vie. En 2 heures, vous pourez expérimenter des situations quii vous permettrons d’apprendre comment notre cerveau nous amène à penser et nous comporter d’une façon qui a été trop souvent programmée par notre enfance, notre éducation, nos expériences et notre environnement. Choisissez parmi les 4 sessions proposées ce we.

C’est une véritable chance que vous vous offrez. Partagez sans modération !!!!

