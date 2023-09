CRAC : Musée Vivant et Ephémère -Hier Aujourd’hui Demain RECUP- Salle Pierre NORE Reterre, 28 octobre 2023, Reterre.

Reterre,Creuse

LE MUSEE EPHEMERE

Hier Aujourd’hui Demain

RECUP’ Exposition

Recyclage – Expression artistique – Objets – Panneaux Informatifs

Animation enfants samedi 15h

Le musée vivant présente des objets, des panneaux explicatifs racontant l’histoire et le devenir, des livres, des photos, des affiches, … et des œuvres d’art.

Renseignements : CRAC (Centre de Recherche Artistique & Culturelles)

Arfeuille-Châtain – 05 55 83 11 34 – crac1@orange.fr.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

Salle Pierre NORE

Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



THE EPHEMERAL MUSEUM

Yesterday Today Tomorrow

RECUP’ Exhibition

Recycling – Artistic expression – Objects – Informative panels

Children’s animation Saturday 3 pm

The living museum presents objects, information panels on the history and future of recycling, books, photos, posters, … and works of art.

For further information, please contact CRAC (Centre de Recherche Artistique & Culturelles)

Arfeuille-Châtain – 05 55 83 11 34 – crac1@orange.fr

EL MUSEO EFÍMERO

Ayer Hoy Mañana

Exposición « RECUP

Reciclaje – Expresión artística – Objetos – Paneles informativos

Animación infantil Sábado 15h

Este museo vivo presenta objetos, paneles informativos que explican la historia y el futuro del reciclaje, libros, fotos, carteles, etc. y obras de arte.

Para más información, póngase en contacto con CRAC (Centro de Investigación Artística y Cultural)

Arfeuille-Châtain – 05 55 83 11 34 – crac1@orange.fr

DAS EPHEMERE MUSEUM

Gestern Heute Morgen

RECUP’ Ausstellung

Recycling – Künstlerischer Ausdruck – Gegenstände – Informationstafeln

Kinderanimation Samstag 15h

Das lebendige Museum zeigt Gegenstände, erklärende Tafeln, die von der Geschichte und dem Werden erzählen, Bücher, Fotos, Poster, … und Kunstwerke.

Informationen: CRAC (Centre de Recherche Artistique & Culturelles)

Arfeuille-Châtain – 05 55 83 11 34 – crac1@orange.fr

