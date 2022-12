Un architecte en Champagne au XVIIIe siècle : François-Nicolas Lancret Salle Pierre Niederberger Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Un architecte en Champagne au XVIIIe siècle : François-Nicolas Lancret
Mardi 9 mai 2023, 20h30
Salle Pierre Niederberger, Chaumont

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des Conférences du Mardi. Conférence par Claudia de Jesus Almeida Freitas Salle Pierre Niederberger Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est François-Nicolas Lancret est un architecte du siècle des Lumières. D’origine parisienne et suite à de nombreux échecs, il s’installe à Chaumont en-Bassigny où sa carrière est prolifique. Il y devient « l’architecte patenté » du grand maître des Eaux et Forêts de Champagne, qui lui confie

la plupart des chantiers de rénovation des bâtiments de gens de main morte, c’est-à-dire ceux appartenant aux communautés (religieuses,

civiles, etc.). Les travaux dépendaient de la somme perçue lors de la vente aux enchères de leur réserve de bois et pouvaient consister en un

simple entretien comme à la construction totale d’édifices. Ces nombreux chantiers favorisent l’essor d’un nouveau paysage rural dans la Champagne du XVIIIe siècle. Claudia de Jesus Almeida Freitas est technicienne des bâtiments de France.

