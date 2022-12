Sources et saints en Champagne méridionale Salle Pierre Niederberger Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Sources et saints en Champagne méridionale Mardi 14 mars 2023, 20h30 Salle Pierre Niederberger

Dans le cadre des Conférences du Mardi. Conférence par Jean-Luc Liez Salle Pierre Niederberger Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Dès l’Antiquité, les sources ont été liées à des divinités. La chrétienté poursuit cette association en substituant les saints aux nymphes païennes.

Les sources, souvent thermales, étaient ainsi placées sous le vocable d’un saint dont la vie ou le martyre expliquaient les bienfaits apportés

par l’eau salvatrice. Le besoin de trouver un remède susceptible de guérir une infection que la médecine de l’époque ne pouvait soigner, explique une fréquentation de ces sites qui s’observe tardivement. Des exemples situés

en Haute-Marne et dans l’Aube illustreront le propos. Jean-Luc Liez est conservateur en chef du patrimoine, docteur en histoire de l’art, université de Lorraine-CRUHL.

