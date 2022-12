La bibliothèque de Jean d’Amboise, évêque de Langres (1481-1497) Salle Pierre Niederberger Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

La bibliothèque de Jean d’Amboise, évêque de Langres (1481-1497) Salle Pierre Niederberger, 10 janvier 2023, Chaumont. La bibliothèque de Jean d’Amboise, évêque de Langres (1481-1497) Mardi 10 janvier 2023, 20h30 Salle Pierre Niederberger

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des Conférences du Mardi. Conférence par François Foulonneau Salle Pierre Niederberger Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Que contient la bibliothèque d’un grand ecclésiastique de la fin du Moyen Âge ? Comment s’organise-t-elle ? En quoi reflète-t-elle la transition entre Moyen Âge et époque moderne ? Un inventaire après décès conservé

aux Archives départementales de la Haute-Marne offre la possibilité à l’historienne, à l’historien, au passionné ou au néophyte de répondre à une partie de ces questions. L’analyse de la bibliothèque de Jean d’Amboise, évêque et duc de Langres, pair de France et lieutenant général de Bourgogne, nous fait entrer dans l’horizon intellectuel de la fin du XVe siècle. Généalogies, schémas, représentations d’enluminures et d’imprimés, ouvrages conservés

à la bibliothèque de Chaumont permettront d’approcher durant cette présentation une réalité disparue, une bibliothèque évanouie. François Foulonneau est professeur agrégé d’histoire, doctorant en histoire médiévale à la Sorbonne.

2023-01-10T20:30:00+01:00

2023-01-10T22:00:00+01:00

