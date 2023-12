Ateliers « Créations de marionnettes » Salle Pierre MORAND Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Ateliers « Créations de marionnettes » Salle Pierre MORAND Varennes-Vauzelles, 6 décembre 2023, Varennes-Vauzelles. Ateliers « Créations de marionnettes » 6 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Salle Pierre MORAND inscriptions obligatoires, gratuit Vous aimez créer, expérimenter ? Vous êtes curieux de toujours découvrir de nouvelles techniques ?

La ville de Varennes-Vauzelles vous invite pour une nouvelle série d’ateliers de création de marionnettes !

A travers une série de cinq ateliers, vous aller découvrir le fonctionnement des marionnettes, le processus de création, des techniques de couture … Mercredi 6 décembre, de 14h30 à 16h30, Salle Pierre Morand

Mercredi 13 décembre, de 14h30 à 16h30, Salle Pierre Morand

Mercredi 20 décembre, de 14h30 à 16h30, Salle Pierre Morand

Jeudi 28 décembre, de 14h30 à 16h30, Résidence Le Foyer

Vendredi 29 décembre, de 14h30 à 16h30, Résidence Le Foyer À la fin de cette série d’atelier une restitution publique se tiendra le vendredi 5 janvier au Centre Gérard Philipe (répétition commune le jeudi 4 janvier de 14h30 à 16h30). Gratuit

Inscription obligatoire auprès du Service culture au 06.42.62.09.97

12 places disponibles

Ateliers animés par Marie-Christine Dumont, de la Lobs Compagnie Salle Pierre MORAND 57 RUE HENRI CHOQUET 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre [{« type »: « phone », « value »: « 06.42.62.09.97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

