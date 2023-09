Ateliers Roulotte « arts plastiques » avec l’artiste Séverine Perrier Salle Pierre MORAND Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Venez exprimer votre créativité avec les Ateliers Roulotte ! Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2023, la salle Pierre Morand au 57 rue Henri Choquet sera le théâtre d'ateliers artistiques uniques. Ces ateliers sont ouverts à tous, que vous soyez amateur d'art ou simple curieux. Les œuvres produites seront exposées à la pyramide dans le cadre du Train des Livres du 13 au 20 novembre 2023. Voici un aperçu des ateliers proposés : Atelier Tampon : Créez des tampons grands formats et imprimez sur des papiers couleur, à la manière d'Andy Warhol.

Atelier Peinture : Imaginez le wagon envahi par la nature, à la manière du Douanier Rousseau.

Atelier Assemblage : Créez un train à partir d’objets à assembler et à ficeler, inspiré de l’Art Brut de Jean Bordes.

Atelier « Paper Toys » : Imaginez les voyageurs et le personnel de gare en collage, dessin et volume.

Atelier Cyanotype : Assemblez votre propre train à partir des éléments proposés et réalisez une impression en cyanotype.

Atelier Encre : Que voyez-vous par la fenêtre du train ?

Atelier Impression : À partir de dessins sur une couche de peinture, à la manière d’Alechinsky.

Atelier Dessin : Explorez l’univers du train et de la lettre T.

Atelier Collage : Transformez le train en objet, animal ou personnage grâce au collage et au dessin. L'idéal est de participer à tous les ateliers de la semaine pour une expérience immersive et créative. Venez partager cette aventure artistique avec nous ! Salle Pierre MORAND 57 RUE HENRI CHOQUET 58640 Varennes-Vauzelles Contact: 03.86.71.02.59, mediatheque@ville-varennes-vauzelles.fr

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00
2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

