Villeneuve-Saint-Denis Traversée du Val d’Europe : Numah – Villeneuve-St-Denis Salle Pierre Midey – Villeneuve-Saint-Denis Villeneuve-Saint-Denis, 8 juillet 2023, Villeneuve-Saint-Denis. Traversée du Val d’Europe : Numah – Villeneuve-St-Denis Samedi 8 juillet, 18h00 Salle Pierre Midey – Villeneuve-Saint-Denis En juillet, File7 part au-devant de nouveaux espaces, arpentant les communes du Val d’Europe à travers une série de concerts dans toute l’agglomération. L’occasion de mettre en lumière des lieux du quotidien, si essentiels. L’occasion de découvrir des artistes talentueux, au plus près de chez soi. Ces concerts seront tous augmentés d’une animation, en lien avec les associations, les centres de loisirs et/ou les services jeunesse des différentes communes, de façon à enclencher à chaque fois un rebond, un échange, une émotion. Armée de poésie française et de toplines anglaises, NUMAH donne vie à ses songes et fait danser les mots. Audacieuse, elle offre un nouveau souffle à la pop française. Puisant ses inspirations aussi bien dans le RnB que dans la chanson Française, le hip-hop ou le rock, elle explore les subtilités de chaque style pour en créer un à son image. Encore un peu, son premier EP, dessine un univers nocturne guidé par une voix aux milles couleurs, douce, intense, puissante. NUMAH transperce les émotions avec justesse. Concert proposé dans le cadre de l’Été Culturel 2023 en partenariat avec Val d’Europe Agglomération et la mairie de Villeneuve-St-Denis Salle Pierre Midey – Villeneuve-Saint-Denis 77174 Villeneuve-Saint-Denis Villeneuve-Saint-Denis 77174 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

