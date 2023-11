MARCHÉ DE NOËL À SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons, 18 novembre 2023, Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Saint-Hilaire-de-Chaléons,Loire-Atlantique

A l’approche des fêtes de fin d’année, Pornic Agglo Pays de Retz et son service jeunesse proposent un marché de Noël, samedi 18 et dimanche 19 novembre, à Saint-Hilaire-de-Chaléons..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Salle Pierre Leduc

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



In the run-up to the festive season, Pornic Agglo Pays de Retz and its youth department are organizing a Christmas market on Saturday November 18 and Sunday November 19 in Saint-Hilaire-de-Chaléons.

En vísperas de las fiestas, Pornic Agglo Pays de Retz y su departamento de juventud organizan un mercado navideño el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre en Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage bieten Pornic Agglo Pays de Retz und seine Jugendabteilung am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. November einen Weihnachtsmarkt in Saint-Hilaire-de-Chaléons an.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire