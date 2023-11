Conférence « L’éco-conception, un outil environnemental et économique majeur pour la transition » Salle Pierre Lamy, Annecy Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

L’Agglomération du Grand Annecy est engagée depuis de nombreuses années dans la réduction des déchets et l’économie circulaire. Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, l’Agglomération vous invite à une conférence tous publics sur le thème de l’éco-conception.

Un rendez-vous pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ce terme d’éco-conception avec des témoignages d’entreprises locales qui concrétisent cette démarche.

Entreprises, acteurs du territoire et habitants, nous vous attendons nombreux. Date : Lundi 20 novembre à 19h00

Lieu : Salle Pierre Lamy, 12 rue de la République à Annecy Lien d’inscription (gratuit) : https://www.helloasso.com/associations/solucir/evenements/l-eco-conception-un-outil-environnemental-et-economique-majeur-pour-la-transiti Pensez à prendre les transports en commun… Et pour ceux qui viennent de trop loin, voici un lien de co-voiturage : http://www.movewiz.fr/participation?PMW=972zyqkz4gHAc10750. Salle Pierre Lamy, Annecy 12 Rue de la République, 74000 Annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/solucir/evenements/l-eco-conception-un-outil-environnemental-et-economique-majeur-pour-la-transiti »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/solucir/evenements/l-eco-conception-un-outil-environnemental-et-economique-majeur-pour-la-transiti »}, {« link »: « http://www.movewiz.fr/participation?PMW=972zyqkz4gHAc10750 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

