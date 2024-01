MELODIE FONTAINE SALLE PIERRE LAMY Annecy, 31 janvier 2024, Annecy.

Qu’ont en commun…Une chti qui préfère son chien à ses enfants, une ado qui rêve d’être influenceuse, un voyant égocentrique, et une comédienne qui fait pipi toutes les 30 minutes depuis son accouchement ?Rien a priori. Sinon que chacun d’entre eux essaie de faire de son mieux tout le temps, se trompe souvent, croit y arriver parfois, et puis en fait non pas forcément. Mais ils et elles essaient.Nickel, un spectacle qui parle de la vraie vie, des vrais gens, et de leurs faux semblants.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74