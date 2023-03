Bal avec Hètz Beròi Salle Pierre Lalanne, Poursiugues-Boucoue (64)

Dimanche 2 avril, 15h30 Salle Pierre Lalanne, Poursiugues-Boucoue (64) 10 euros A 12h Cantèra suivie du repas : Poule au pot Menu à 22e/personne bal compris – Bouillon de perles du Japon – Poule au pot farçie, ses légumes et son riz à la tomate – Fromage/salade – Tourtière – Café et vin compris Menu à 8e/enfant bal compris – Bouillon de perles du Japon – Saucisse et son riz à la tomate – Crêpe sucrée A 15h30, entrée pour le bal gascon avec Hètz Beròi 10e/personne avec une crêpe sucrée ou une boisson offerte source : événement Bal avec Hètz Beròi publié sur AgendaTrad Salle Pierre Lalanne, Poursiugues-Boucoue (64) Bourg Salle Pierre Lalanne, 64410 Poursiugues-Boucoue, France

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle Pierre Lalanne, Poursiugues-Boucoue (64) Adresse Bourg Salle Pierre Lalanne, 64410 Poursiugues-Boucoue, France Age max 110 Lieu Ville Salle Pierre Lalanne, Poursiugues-Boucoue (64)

