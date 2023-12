Concert de Sainte Cécile Salle Pierre-et-et-Marie-Curie Villeneuve-d’Ascq, 10 décembre 2023 14:30, Villeneuve-d'Ascq.

Concert de Sainte Cécile Dimanche 10 décembre, 15h30 Salle Pierre-et-et-Marie-Curie Gratuit

Dimanche 10 décembre 2023 à 15h30, l’Avenir musical d’Ascq accueillle à l’occasion de ses 90 ans les accordéonistes du Conservatoire de Wattrelos à la salle Pierre-et-Marie-Curie.

Au programme, Le Professionnel, Pirates des Caraïbes, Édith Piaf, … Et par l’Avenir musical d’Ascq, Boney M, Take my breath away, all I want for Christmas… Gratuit

Salle Pierre-et-et-Marie-Curie Rue de l’Abbé Lemire 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00