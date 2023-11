HANDBALL – Calendrier du MHB au Championnat de France 2023/2024 (LBE) Salle Pierre de Coubertin Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence HANDBALL – Calendrier du MHB au Championnat de France 2023/2024 (LBE) Salle Pierre de Coubertin Talence, 10 janvier 2024, Talence. HANDBALL – Calendrier du MHB au Championnat de France 2023/2024 (LBE) 10 et 24 janvier 2024 Salle Pierre de Coubertin Tarif : 10 €. Réservation en ligne. Retrouvez le calendrier des matchs du Mérignac Handball ci-dessous ainsi que la sélection officielle pour la LBE 2023/2024. Calendrier 10/01/2024 – 20h > MHB – Strasbourg

24/01/2024 – 20h > MHB – ES Besançon

Dates des prochains matchs à venir Salle Pierre de Coubertin 3 Rue Alfred de Musset, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.merignachandball.fr/lbe/ »}] [{« link »: « https://www.merignachandball.fr/lbe/ »}, {« link »: « https://www.merignachandball.fr/LBE/#joueuses »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T20:00:00+01:00 – 2024-01-10T22:00:00+01:00

2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00 handball sport Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Salle Pierre de Coubertin Adresse 3 Rue Alfred de Musset, 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Lieu Ville Salle Pierre de Coubertin Talence latitude longitude 44.7892;-0.589599

Salle Pierre de Coubertin Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/