[Speed-Concert] Pop rock et variété française Salle Pierre Curie Dieppe, 8 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Envie de faire des rencontres amicales dans une ambiance conviviale ? IntimAgir Normandie vous propose un speed-concert de musique pop rock et de variétés françaises avec le groupe Ressac..

2023-12-08 14:00:00 fin : 2023-12-08 16:30:00. .

Salle Pierre Curie

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



Want to meet new friends in a friendly atmosphere? IntimAgir Normandie offers you a speed-concert of pop rock and French variety music with the group Ressac.

¿Quieres conocer a nuevos amigos en un ambiente agradable? IntimAgir Normandie te propone un concierto speed de pop rock y música de variedades francesa con el grupo Ressac.

Lust auf freundschaftliche Begegnungen in einer geselligen Atmosphäre? IntimAgir Normandie bietet Ihnen ein Speed-Konzert mit Pop-Rock-Musik und französischen Varietäten mit der Gruppe Ressac.

