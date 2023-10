Exposition vente : art du bois et peinture Salle Pierre Choribit Hasparren Catégories d’Évènement: Hasparren

Pyrénées-Atlantiques Exposition vente : art du bois et peinture Salle Pierre Choribit Hasparren, 20 novembre 2023, Hasparren. Hasparren,Pyrénées-Atlantiques Créations de sapins de Nôel écoresponsables, bijoux, jeux, sculptures sur bois par Agnès Baudéant.

Toiles de serge Descombels..

2023-11-20 fin : 2023-11-26 . .

Salle Pierre Choribit

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Eco-responsible Christmas tree creations, jewelry, games, wood carvings by Agnès Baudéant.

Paintings by Serge Descombels. Creaciones de árboles de Navidad ecorresponsables, joyas, juegos, tallas de madera de Agnès Baudéant.

Pinturas de Serge Descombels. Umweltfreundliche Weihnachtsbaumkreationen, Schmuck, Spiele, Holzskulpturen von Agnès Baudéant.

Gemälde von Serge Descombels. Mise à jour le 2023-10-11

