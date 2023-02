L’atelier 2 tonnes Salle Pierre Bernard, 10 mars 2023, Libourne.

L’atelier 2 tonnes 10 mars – 12 mai, les vendredis Salle Pierre Bernard

La ville de Libourne propose à ses administrés un atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat.

Salle Pierre Bernard Hotel de ville Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’Atelier 2 Tonnes aura lieu le vendredi 10 mars 2023 à Libourne et propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2 tonnes par an et par personne, d’ici à 2050.

2 Tonnes équivalent CO2, c’est la quantité de gaz à effet de serre à émettre par an et par personne, d’ici 2050, pour respecter les engagements de l’Accord de Paris sur le climat. En moyenne actuellement, chaque français émet 9,5 tonnes de CO2 par an.

Cet atelier permet aux participants d’avoir une vue d’ensemble de la transition pour comprendre quelles actions prioriser, aux différentes échelles, quels acteurs et secteurs seront impactés, et vers quel monde cette transition nous permet d’aller.

Sur quelles actions collectives investir ?

Comment être une ville pionnière, peser dans les débats et influencer le collectif ?

Comment faire pour diviser par 5 nos émissions et atteindre ces objectifs ?

L’impact des décisions individuelles, comme collectives, est directement calculé via un simulateur informatique. On visualise ainsi en direct la diminution de l’empreinte carbone et on évalue la probabilité d’atteinte des objectifs 2050.

Déroulé d’un atelier (14h → 17h) :

5/10 min pour évaluer son bilan carbone individuel via un formulaire

présentation des causes et conséquences du changement climatique et du cadre d’action pour le climat

simulation de l’évolution des émissions jusqu’en 2050

débriefing et interprétation des résultats – brainstorms pour inventer de nouvelles actions

Action > les participants ont accès aux données après l’atelier et prennent des engagements d’action pour devenir acteurs de la transition !

Atelier gratuit, places limitées, inscriptions sur 2tonnes@libourne.fr

D’autres ateliers seront programmés ultérieurement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T14:00:00+01:00

2023-05-12T17:00:00+02:00