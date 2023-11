ATELIER SOPHROLOGIE POUR LES AIDANTS – CCAS Salle Philippe Madrelle Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde ATELIER SOPHROLOGIE POUR LES AIDANTS – CCAS Salle Philippe Madrelle Carbon-Blanc, 8 novembre 2023, Carbon-Blanc. ATELIER SOPHROLOGIE POUR LES AIDANTS – CCAS Mercredi 8 novembre, 14h00 Salle Philippe Madrelle Atelier sophrologie pour les aidants – CCAS > Mercredi 8 novembre de 14h à 15h30

RDV salle Philippe Madrelle Venez participer à des moments d’échanges, de détente et de répits. Venez découvrir de nouvelles sensations corporelles en étant à l’écoute de votre corps.

Avec l’association SR&CO. Sur inscription auprès du CCAS : 05 57 77 09 60 Salle Philippe Madrelle Av. Vignau Anglade Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T15:30:00+01:00

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T15:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Salle Philippe Madrelle Adresse Av. Vignau Anglade Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Lieu Ville Salle Philippe Madrelle Carbon-Blanc latitude longitude 44.89545;-0.507493

Salle Philippe Madrelle Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/