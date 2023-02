Tchayok – Musiques slaves et tziganes Salle Pezet, Le Tholonet (13)

8 euros à 10 euros

avec Tchayok Salle Pezet, Le Tholonet (13) Avenue Paul Julien Salle Pezet, 13100 Le Tholonet, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41427”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Passionné de musique slaves et tziganes, le groupe Tchayok s’inspire de morceaux traditionnels ainsi que de leurs multiples influences, allant du jazz au swing en passant par la musique sud-américaine jusqu’aux Balkans. Chargées de poésie et de virtuosité, leurs compositions aux arrangements originaux où musique écrite rencontre spontanéité et improvisation, offrent autant des sonorités modernes qu’authentiques. Plus qu’un concert, Tchayok nous convie à voyager dans leur univers culturel d’Europe de l’est avec des performances uniques riche en émotion et en technique. En parfaite harmonie, les trois musiciens chantent, jouent de la guitare et de la balalaïka, permettant la découverte de sons nouveaux et à la fois ancestraux pour un public curieux. source : événement Tchayok – Musiques slaves et tziganes publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00

2023-04-02T00:30:00+02:00

