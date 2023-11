LA CRÈCHE LANGUEDOCIENNE Salle Pétrarque 2 place Pétrarque Montpellier, 24 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Depuis 2001, la crèche languedocienne de La Garriga a pour ambition de donner une représentation la plus fidèle possible de la vie dans notre région vers la moitié du XIXème siècle, par des éléments architecturaux typiques, des métiers traditionnels, des costumes de l’époque….

2023-12-24 14:30:00 fin : 2023-12-24 18:00:00. .

Salle Pétrarque

2 place Pétrarque

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Since 2001, La Garriga’s Languedoc crib has aimed to give the most faithful possible representation of life in our region around the middle of the 19th century, through typical architectural elements, traditional trades, period costumes?

Desde 2001, la cabaña Languedoc de La Garriga pretende ser una representación lo más fiel posible de la vida en nuestra región a mediados del siglo XIX, utilizando elementos arquitectónicos típicos, oficios tradicionales y trajes de la época..

Seit 2001 hat sich die Krippe von La Garriga zum Ziel gesetzt, das Leben in unserer Region um die Mitte des 19. Jahrhunderts so genau wie möglich darzustellen

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTPELLIER