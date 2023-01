Stage découverte Théâtres d’impro Salle Petipa Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Stage découverte Théâtres d'impro Samedi 28 janvier, 14h30 Salle Petipa

10 euros

Atelier ouvert à tous, un moment convivial, des jeux des propositions pour se sentir bien et lâcher prise. Une expérience qui vous sortira de votre zone de confort sans vous en rendre compte. handicap moteur mi Salle Petipa Avenue pierre mendes france castanet-tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

2023-01-28T14:30:00+01:00

2023-01-28T18:00:00+01:00

