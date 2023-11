Conférence sur les néophobies alimentaires Salle Perceval, Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Conférence sur les néophobies alimentaires Salle Perceval, Centre culturel Athanor Guérande, 14 novembre 2023, Guérande. Conférence sur les néophobies alimentaires Mardi 14 novembre, 20h00 Salle Perceval, Centre culturel Athanor Entrée libre ? ? Alice LE CARRE, diététicienne nutritionniste de l’association Du pain sur la planche, propose un temps de conseil, de sensibilisation et d’échange de bonnes pratiques sur l’alimentation des 3-12 ans.

À destination des professionnels et des parents.

Gratuit.

Le 14 novembre à 20h, salle Perceval, Centre culturel Athanor. Salle Perceval, Centre culturel Athanor 2 avenue anne de bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240151050 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Perceval, Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue anne de bretagne 44350 Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Perceval, Centre culturel Athanor Guérande latitude longitude 47.330718;-2.42538

Salle Perceval, Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/