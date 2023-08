Vente de documents d’occasion Salle Perceval – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Vente de documents d’occasion Salle Perceval – Centre culturel Athanor Guérande, 7 novembre 2023, Guérande. Vente de documents d’occasion 7 et 8 novembre Salle Perceval – Centre culturel Athanor Entrée libre Romans, BD, livres jeunesse, beaux livres, CD et jeux… trouvez votre bonheur parmi ces documents sortis des rayonnages de la médiathèque, et vendus à petits prix. Régulièrement, la médiathèque retire de ses collections certains documents, afin de renouveller son fonds. La vente a lieu dans la salle Perceval du centre culturel Athanor. Salle Perceval – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque.ville-guerande.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T19:00:00+01:00

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:00:00+01:00 médiathèque athanor macrovector – freepik Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Perceval - Centre culturel Athanor Adresse 2, avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Perceval - Centre culturel Athanor Guérande latitude longitude 47.331319;-2.427742

Salle Perceval - Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/