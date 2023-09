Festi’jeux Salle Perceval, Centre culturel Athanor Guérande, 25 octobre 2023, Guérande.

Festi’jeux Mercredi 25 octobre, 10h00 Salle Perceval, Centre culturel Athanor Entrée libre

Mercredi 25 octobre, participez à Festi’jeux, une journée jeux concoctée par l’Accueil 10/14 ans, en collaboration avec la médiathèque.

Rendez-vous dans la salle Perceval, entre 10h et 17h, pour découvrir les nombreux jeux installés, pour tous les âges : jeux d’éveil, de construction, de société, de plateau, d’arcades, vidéo… Et bien plus encore !

Une petite restauration sera possible sur place (snack sucrés et salés, boissons).

En participant à cet évènement, vous soutenez un projet de jeunes de l’Accueil 10/14 ans.

La Malle à rejouer et Joué Club sont partenaires de cet évènement.

Le 25 octobre, de 10h à 17h, salle Perceval au Centre culturel Athanor.

Salle Perceval, Centre culturel Athanor 2 avenue anne de bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

