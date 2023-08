Atelier ludique – Fresque du numérique Salle Perceval – Centre culturel Athanor Guérande, 23 septembre 2023, Guérande.

Atelier ludique – Fresque du numérique Samedi 23 septembre, 14h00 Salle Perceval – Centre culturel Athanor Gratuit. Sur réservation. Renseignement à la médiathèque

La médiathèque propose toute l’année des RDV Culture numérique pour les curieux qui permettent de découvrir des outils, des pratiques, des thèmes d’actualités.

Vous avez envie de comprendre, en équipe et de manière ludique, les enjeux environnementaux du numérique et de réfléchir aux actions envisageables pour tendre vers un numérique plus soutenable ?

Participez à cet atelier citoyen animé bénévolement par Rozenn et Claire de l’association La Fresque du numérique.

Proposé dans le cadre des Semaines du développement durable

Gratuit. Sur réservation

Salle Perceval

Salle Perceval – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] [{« link »: « https://www.fresquedunumerique.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

numérique

Freepik – Rawpixel