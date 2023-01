Waku-Waku Manga Salle Perceval – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Waku-Waku Manga Salle Perceval – Centre culturel Athanor, 7 février 2023, Guérande. Waku-Waku Manga 7 – 18 février Salle Perceval – Centre culturel Athanor

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Expositions, lectures, jeux, rencontres, ateliers… vivez manga en février ! Salle Perceval – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{“link”: “https://www.mediatheque.ville-guerande.fr/images/animations/flyer-A5-manga-verso.pdf”}] En février, la médiathèque fête le manga et la culture japonaise !

Pendant deux semaines, le centre culturel Athanor vibre au son du waku-waku, cette onomatopée fréquemment utilisée dans la littérature manga exprimant l’impatience, l’excitation, la joie.

Petits et grands peuvent se plonger dans un programme d’animations pensé pour les connaisseurs et les curieux en tout genre observant encore de loin ce phénomène si populaire auprès des jeunes. À travers plusieurs expositions, un espace de lectures, le jeu et les jeux vidéo, voyagez vers le pays du soleil levant ! Salle Perceval

Expositions

Tout le monde peut lire du manga

Une courte exposition présentant cet art populaire.

Mangas en toutes lettres

Plongez dans l’univers du manga au travers de sa tradition d’art postal. A travers des documents originaux (Ukiyo-e de 1800, estampes originales du 19ème siècle, lettres et enveloppes illustrées d’artistes, boîtes aux lettres insolites…), cette exposition vous fait pénétrer dans l’univers des mangas, de la tradition japonaise aux influences occidentales jusqu’à la création contemporaine (BD, animation…). Espaces jeux de société, jeux vidéo et lecture de mangas en accès libre. Hall

Exposition – Kakimoji

Saviez-vous que les mangas regorgent d’onomatopées pour exprimer des émotions, des sentiments ? Un langage propre à cet art. Partez à la découverte des onomatopées japonaises, avec une sélection de celles les plus représentatives des mangas. De nombreux rendez-vous sont proposés pour découvrir tous les aspects de cette culture.

Programme complet ICI Horaires : Du 7 au 11 février : mardi : 14h-19h ; mercredi : 9h30-12h / 14h-18h ; jeudi : 14h-18h ; vendredi : 14h-18h ; samedi : 9h30-13h / 14h-18h Du 14 au 18 février (vacances scolaires) : mardi : 9h30-12h / 14h-19h ; mercredi : 9h30-12h / 14h-18h ; jeudi : 14h-18h ; vendredi : 9h30-12h / 14h-18h ; samedi : 9h30-13h / 14h-18h En partenariat avec le ciné-Presqu’île, la librairie Koro manga et le magasin Joué club de Guérande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T14:00:00+01:00

2023-02-18T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Perceval - Centre culturel Athanor Adresse 2, avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Salle Perceval - Centre culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Salle Perceval - Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Waku-Waku Manga Salle Perceval – Centre culturel Athanor 2023-02-07 was last modified: by Waku-Waku Manga Salle Perceval – Centre culturel Athanor Salle Perceval - Centre culturel Athanor 7 février 2023 Guérande Salle Perceval - Centre culturel Athanor Guérande

Guérande Loire-Atlantique