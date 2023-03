Festival Jazz dans les Prés – Atlantis Salle Paul Vivier, 22 juillet 2023, Athis-Val de Rouvre .

Festival Jazz dans les Prés – Atlantis

2023-07-22 21:00:00

Une plongée en eaux douces

Emmené par la voix de Deborah Lennie, infatigable chercheuse d’or, Atlantis vous invite à plonger dans son répertoire jazz-folk enivrant, tendre et mystérieux.

Les compositions originales basées sur des textes d’Emily Dickinson, d’E.E. Cummings, de W.H. Auden…, les quelques standards de jazz arrangés, les morceaux empruntés farouchement à Joni Mitchell, Tim Buckley… offrent un terrain de jeu de choix au quartet. Les talents de François Chesnel, Patrice Grente, Etienne Ziemniak se déploient et offrent un écrin à la superbe voix, ensorcelante, de Deborah.

Atlantis développe une musique intense… polit, sculpte, dessine sa propre toile qui se révèle pleinement lorsqu’elle est exposée. Leur premier album a été enregistré au studio de la Buissonne en décembre 2022, vous en aurez la primeur.

Atlantis est composé de Deborah Lennie au chant, François Chesnel au piano, Patrice Grente à la contrebasse et Étienne Ziemniak à la batterie.

jazzdanslespres@gmail.com +33 6 75 20 38 40

