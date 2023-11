Cet évènement est passé Foire à tout – ANNULEE Salle Paul Lecordier Vittefleur Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Vittefleur Foire à tout – ANNULEE Salle Paul Lecordier Vittefleur, 19 novembre 2023, Vittefleur. Vittefleur,Seine-Maritime ATTENTION CETTE FOIRE A TOUT EST ANNULEE Foire à tout, salle Paul Lecordier.

Entrée 1€/+14 ans.

Buvette, gâteaux, sandwiches en vente sur place..

2023-11-19 08:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle Paul Lecordier

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



ATTENTION THIS FAIR IS CANCELLED Foire à tout, salle Paul Lecordier.

Admission 1€ /+14 years.

Refreshments, cakes and sandwiches on sale. ATENCIÓN ESTA FERIA SE CANCELA Feria de todo, Salle Paul Lecordier.

Entrada 1€ / mayores de 14 años.

Refrescos, pasteles y bocadillos disponibles in situ. ACHTUNG DIESE MESSE FÜR ALLES IST ABGESAGT Foire à tout, Salle Paul Lecordier.

Eintritt 1/+14 Jahre.

Getränke, Kuchen und Sandwiches werden vor Ort verkauft. Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Vittefleur Autres Lieu Salle Paul Lecordier Adresse Salle Paul Lecordier Ville Vittefleur Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle Paul Lecordier Vittefleur latitude longitude 49.8195652;0.63936867

