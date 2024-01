AURELIE SAADA SALLE PAUL LAMM Hagondange, samedi 6 avril 2024.

Après 13 ans de joie sur la route avec Brigitte, Aurélie Saada nous fait la surprise de son retour avec un premier album solo, Bomboloni .C’est un mot qui veut dire beignet en italien et en Tunisien. Un mot gourmand, joyeux, riche de souvenirs, qui évoque ses racines. Ce nouvel album est aussi intime que solaire. Il y est question de famille, de maternité mais aussi de résilience, d’amour et de rupture. C’est un disque orchestral, sur lequel les cordes et les cuivres viennent caresser les guitares et le piano.Ce premier opus marque autant son retour sur le devant de la scène musicale française qu’un retour aux sources. Désormais c’est en son nom propre qu’elle poursuit sa route, entourée de ses cinq musiciens. Aurélie Saada, nous dévoilera un concert gorgé de soleil et de caractère qui montre que dans le vivant, le vrai et l’organique, il y a quelque chose de précieux.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE PAUL LAMM Rue Henri Hofmann 57300 Hagondange 57