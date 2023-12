TERRIBLEMENT MOLIERE SALLE PAUL LAMM Hagondange, 3 février 2024, Hagondange.

Depuis les coulisses du Malade Imaginaire, Molière adresse une lettre au Roi pour l’inviter à découvrir ce qui sera en fait, sa dernière pièce.En rédigeant cette lettre, au delà des disgrâces et des dangers, il se souvient avec émotion de sa troupe, des provinces visitées et des applaudissements de spectateurs toujours plus nombreux. Il est alors loin de se douter que ses pièces seront encore représentées 340 ans après sa mort.Cette création présente un aperçu de l’étendue de l’œuvre que Molière nous a laissée en héritage. Elle montre également à quel point cet auteur est toujours d’actualité au regard des thèmes qu’il a abordés en son siècle comme l’hypocrisie, l’avarice ou les relations amoureuses.Ce spectacle propose un voyage guidé par Molière et sa troupe à travers les mœurs de son siècle… et du nôtre.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

SALLE PAUL LAMM Rue Henri Hofmann 57300 Hagondange