Gratuit sur inscription dans la limites des places disponibles

Une création originale de la compagnie Popatex, pour toute la famille dès 3 ans. Salle Paul-Labal Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Zacharie Danthère est un lutin grincheux qui vit seul et caché dans sa tanière depuis qu'il s'est disputé avec le Père Noël.

Un jour Zélie Coptaire, lutine Zinzin depuis 17 générations le retrouve pour lui parler d’une mission très importante : sauver le père Noël !

C’est le début d’une grande aventure pour les deux Zinzins. Aidés par les enfants, ils vont devoir créer une potion magique et l’apporter à temps au Père Noël. Le spectacle commence à l’heure. Veillez à arriver en avance, merci.

