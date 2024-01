JEAN d’ici FERRAT le cri Salle Paul Jeunet 1, rue des Dames 71110 Marcigny Marcigny, samedi 23 mars 2024.

Depuis plus de 20 ans Jean-Marc Moutet se glisse dans la peau de Jean Ferrat et évoque son parcours. Une évocation théâtralisée pour mieux connaître l’Homme et mieux comprendre son œuvre.

Par la magie du spectacle, le public retrouve Jean Ferrat, chez lui. Il prépare une émission télévisée, une sorte de « grenier aux souvenirs ». Il retrouve alors de vieux objets et se souvient de son enfance, dont on ne sort pas toujours guéri, des difficultés pour se faire « un nom » dans la chanson, de ses principales rencontres professionnelles ou amicales et de ce pays qu’il a si bien chanté. Le texte joué est ponctué d’extraits de chansons en version originale et de diapos qui illustrent les propos et mises en garde du poète sur les thèmes qui lui étaient chers, offrant aux oreilles et au cœur des spectateurs : la beauté des mots et des musiques de Jean Ferrat, la chaleur de sa voix, ainsi qu’un souffle d’humanisme et d’Ardèche.

Pour ce spectacle, joué depuis 2004, à la ferme théâtre et sur de nombreuses scènes partout à travers la France, Jean-Marc Moutet ne chante pas. Il se transforme physiquement, se « glisse » dans sa peau et « deviens » Jean Ferrat pour évoquer son parcours : Son enfance, ses débuts, sa carrière, ses rencontres, sa découverte de l’Ardèche.

Ce n’est pas un spectacle d’imitation : c’est la voix de Jean Ferrat qui est diffusée pour toute la partie chantée, mais le public, par la magie du spectacle à l’impression d’être avec lui, de partager, un peu de son intimité. Au cours du spectacle, est aussi diffusé un montage photo afin d’illustrer certaines de ses chansons, pour souligner à quel point elles sont d’actualité. Ce spectacle permet non seulement de découvrir ou redécouvrir Jean Ferrat, il incite à réfléchir, à nous éveiller en poésie, à réécouter la merveilleuse voix de Jean Ferrat et les superbes arrangements d’Alain Goraguer.

