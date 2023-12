Le carembault repair café organise son 3e événement Salle Paul Hemery Phalempin Catégories d’Évènement: Nord

Le carembault repair café organise son 3e événement
Salle Paul Hemery Phalempin
Samedi 13 janvier 2024, 09h00
Entrée libre

Fin : 2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:30:00+01:00 Réparation gratuite, accompagné d’un café, par des bénévoles de petit électroménager, matériel informatique, Hi-fi, vélo, matériel de jardin, courure, etc…

Salle Paul Hemery
6 Rue Léon Blum, 59133 Phalempin
carembaultrepaircafe@gmail.com
Accès grille verte entre l'église et la boulangerie, au rez-de-chaussée

