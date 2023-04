CONCERT CONCOURS NATIONAL CMF FRANCE Salle Paul Goret CORNY SUR MOSELLE Catégorie d’Évènement: Corny-sur-Moselle

CONCERT CONCOURS NATIONAL CMF FRANCE Salle Paul Goret, 21 mai 2023, CORNY SUR MOSELLE. CONCERT CONCOURS NATIONAL CMF FRANCE Dimanche 21 mai, 16h00 Salle Paul Goret Concert de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie

Accompagné par Bastien Baumet ENTREE LIBRE Salle Paul Goret Place des fêtes , 57680 CORNY SUR MOSELLE CORNY SUR MOSELLE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T16:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

